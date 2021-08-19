有個鮮明特色的「FBI帥哥」鄧佳華近日說入職半導體大廠「日月光集團」當作業員引發討論，不少網友說相當勵志，「鄧佳華都能找到新工作了，為什麼我們不行？」不過也有1名網友直言鄧佳華不會做很久，「這咖撐過3個月，我請50個人吃雞排」，還強調絕對會說到做到，連發放地點都公布了。

頂著禿頭、暴牙，個人特色鮮明的「FBI帥哥」鄧佳華過去爭議不斷，是台灣非典型網紅之一。不過近日鄧佳華卻在社群媒體上公布他的新身份，未來他將轉戰半導體大廠「日月光集團」當作業員，讓網友都感到驚訝；1名網友就在Dcard上發文表示，「鄧佳華都能找到新工作了，為什麼我們不行？」

有個鮮明特色的「FBI帥哥」鄧佳華近日說入職半導體大廠「日月光集團」當作業員引發討論，有網友說相當勵志。（翻攝自Dcard）

該網友說，他們不是找不到工作，只是對工作薪水和內容太挑了，「每個人都是獨一無二的個體，我們會和鄧佳華一樣找到工作！加油！共勉之」；而文章底下有另1名網友留言說，「這咖撐過3個月，我請50個人吃雞排，你各位3個月後見囉，我說到絕對做到，在中壢圖書館前面的大草坪發」。

不過也有網友直言鄧佳華不會做很久，「這咖撐過3個月，我請50個人吃雞排」，還強調絕對會說到做到，連發放地點都公布了。（翻攝自Dcard）

該留言稱要請雞排的網友說，他此舉是希望鄧佳華可以做久一點，而非譁眾取寵，不過也有其他人質疑如果鄧真的離職了，鄧不公佈，外界也不會知道；不少網友則留言說，「已截圖」、「重點是雞排」、「其實作業員真的很多職缺，很多大夜班，真的太挑了」、「找工作不難，看想不想做而已」。