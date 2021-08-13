《盧秀芳辣晚報》

行政院規畫「振興5倍券」，民眾須支付1000元現金換5000元振興券，引起諸多爭議。英系及正國會立委要求直接領券、免付1000元現金；行政院13日終於讓步，宣布朝全民免付1000元規畫。資深媒體人黃暐瀚表示，免費領5倍券戳破兩個謊言：繳1千元才有參與感以及蘇貞昌顯然沒有跟所有人去討論5倍券。

針對行政院宣布5倍券朝全民免付1000元，黃暐瀚13日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，這戳破了兩個謊言，第一個就是戳破繳1千元才有參與感的謊言，第二個則是，蘇貞昌顯然在整個過程中並沒有跟所有人去討論這件事；民進黨公布一個民調，稱台灣超過6成以上的人支持5倍券，但如果有一個政策民調超過6成，大家用衝的也會去做，哪裡還會出來反對。

黃暐瀚指出，蘇貞昌此時的狀況是箭已插在靶上，木已成舟，但是蔡總統試圖切割，她就好像在告訴大家「蘇院長，這件事你自己去處理溝通」，在這之後，英系幾乎集體造反，全部都說反對1千元換5倍券。蔡總統則雲淡風輕易地轉到另一個戰場(告知年輕人有求職津貼)，把這件事切割。

黃暐瀚認為，蔡總統不可能切割5倍券，也不應該切割，行政院長這個職位並不是人民投票而來的，而是蔡總統選這個人來當行政院長，因此，若閣揆做得好，算是總統會識人，若閣揆做不好，則是總統識人不明。所以蔡總統不可能置身事外，說5倍券跟她無關。當全民希望發現金時，而她選出來的行政院長卻不願意，蔡總統就必須找行政院長進總統府好好談，不過，他們談的地點並不是在總統府，而是在官邸。而在蔡英文要蘇貞昌跟立委溝通的同時，英系和正國會卻同時出手了。