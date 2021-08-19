國民黨主席江啟臣上午前往彰化縣議會，拜會謝典霖議長及國民黨黨團，受到議會黨團歡迎，支持、加油、當選聲不斷。江啟臣表示，只要連任立刻成立選舉對策的平台，身為黨主席，當然要帶兵打仗，但是也要做好戰鬥的準備。投入選戰的考量不是個人的需求，只能是黨的需要。

江啟臣今天拜訪彰化縣議會，除了爭取黨籍議員的支持外，也與議會黨團針對後續黨務問題、公投選舉與政黨發展走向進行深入討論。江啟臣主席表示，走入基層傾聽民意是擔任主席任內持續不懈的態度，期待能連任黨主席，繼續帶領黨籍同志共同奮鬥。

江啟臣主席表示，中彰是共同生活圈，不論是黨籍民代或是基層黨員，彰化地區總是給國民黨鼓勵，給江啟臣支持，除了要感謝過去所有黨籍議員對於黨務推動的支持，更要拜託大家繼續支持下來的公投工作。

江啟臣表示，過去一年多來，許多黨務工作都要借重地方議員的協助才能具體落實。尤其是反萊豬食安公投等，如果沒有地方議會的協助，都很難有實質的進展。正式投入連任選舉後，拜託大家繼續協助推動，讓人民可以在12月18日，行使公民權，決定國家的重大政策。

議員張錦昆也是國黨彰化縣黨部主委表示，江啟臣主席任內對於黨務事項作出許多改革，不論是網路數位化或是組織扁平化等都做出調整，這些都是對黨的正向幫助。議員曹嘉豪強調，要給年輕人機會國民黨才能茁壯，江啟臣主席在最艱困的時候領導國民黨，到現今支持度反超民進黨，值得肯定。

江啟臣也表示，只要一連任就會立刻成立選舉對策的平台，如果選舉對策平台的評估，認為黨有需要，不論哪個選區，身為主席當然是義不容辭。

對於美國從阿富汗撤軍的議題，江啟臣表示，保護自己只是基本工作，對於別人的承諾當然表示感謝，但是我們自己的決心更加重要。他指出，負責任領導人的應該有智慧要能夠做到趨吉避凶、合縱連橫，確保國家利益最大化。