高端疫苗陸續開放各年齡層接種，但猝死案例頻傳，國民黨主席江啟臣呼籲中央暫停施打，不過也有民眾質疑暫停施打，疫苗覆蓋率速度會延緩。對此，新北市長侯友宜表示，這段時間，看到高端疫苗接種有幾個猝死個案，希望真正死亡原因要經過法醫好好檢驗，透過醫療體系鑑定，之後也須對外做好說明。