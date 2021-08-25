接種高端傳猝死藍營喊暫停施打 侯友宜：死因鑑定要說明 16:082021/08/25 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，這段時間，看到高端疫苗接種有幾個猝死個案，希望真正死亡原因要經過法醫好好檢驗，透過醫療體系鑑定，之後也須對外做好說明。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高端疫苗陸續開放各年齡層接種，但猝死案例頻傳，國民黨主席江啟臣呼籲中央暫停施打，不過也有民眾質疑暫停施打，疫苗覆蓋率速度會延緩。對此，新北市長侯友宜表示，這段時間，看到高端疫苗接種有幾個猝死個案，希望真正死亡原因要經過法醫好好檢驗，透過醫療體系鑑定，之後也須對外做好說明。 高端開打後3天4死 藍營女戰神怒嗆蔡政府一句 打高端累計4死 基隆40多歲女接種後手腳麻痺 送醫不治 #暫停施打 #猝死 #頻傳 #鑑定 #說明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸姓作家打高端遭網嘲諷 藍委：混帳的是給他期待的「專家」 12:322021/08/25 政治 大學生表態不願打高端 陳秀熙：人民有選擇多種疫苗權利 12:472021/08/25 生活 高端開打3天傳猝死事件 柯文哲酸：請衛福部應該算機率是否合理 17:022021/08/25 政治 高端開打3天4死 律師林智群列國人10大死因找真相 20:062021/08/25 生活 朱立倫批年輕人被迫打高端 綠委反嗆：為選黨主席抹黑國產疫苗 11:422021/08/25 政治 作家陸之駿打高端隔日猝死 檢下午相驗查死因 12:362021/08/25 社會 打高端後傳猝死 藍委轟國家機器草菅人命 15:212021/08/25 政治 陸姓作家接種高端疫苗猝死 檢方26日解剖釐清死因 15:012021/08/25 社會 高端開打3日4人猝逝 陳時中揭停打關鍵 16:072021/08/25 生活 2人接種高端隔天猝逝 醫籲：應該暫停施打 09:072021/08/25 生活 打高端後猝死！朱立倫：政府應讓民眾有選擇 11:172021/08/25 政治 政治熱門新聞 振興好康！這2地「普發現金」 22縣市加碼最新整理一次看 - 政治 立委離婚藏不住 他與女演員秘婚 也因財產申報曝光 - 政治 北市自購疫苗陳時中稱得由中央分配 陳佩琪怒嗆：土匪政府 - 政治 李四川突曬12張照「求一件事」 感動3千網友 - 政治 網傳內閣改組名單遭總統府否認 郭正亮這樣說 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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