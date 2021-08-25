高端疫苗陸續開放各年齡層接種，但猝死案例頻傳，國民黨主席江啟臣呼籲中央暫停施打，不過也有民眾質疑暫停施打，疫苗覆蓋率速度會延緩。對此，新北市長侯友宜表示，這段時間，看到高端疫苗接種有幾個猝死個案，希望真正死亡原因要經過法醫好好檢驗，透過醫療體系鑑定，之後也須對外做好說明。

高端開打後3天4死 藍營女戰神怒嗆蔡政府一句
打高端累計4死 基隆40多歲女接種後手腳麻痺 送醫不治
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