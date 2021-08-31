國內採購的BNT疫苗即將抵台，指揮中心除了原先規劃保留120萬劑給12到17歲的學生施打，今天又宣布增加18至22歲年輕人優先打BNT，有網友看完施打順序及疫苗到貨量後分析，「恭喜比較老的年輕人，BNT跟你們沒關係了！」

BNT擴大18至22歲登記優先施打！ 分兩批到貨接種規劃曝光

針對BNT疫苗到貨後接種對象，指揮中心說明，目前已規劃採校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式，開放12歲至17歲對象造冊接種，其餘將優先提供預約平台意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲民眾預約接種。

BNT接種規劃。(指揮中心提供)

第7輪預約對象加選BNT疫苗說明。(指揮中心提供)

消息一出，有網友在《PTT》表示，冷靜計算一下，若以全台2350萬人口，根據指揮中心公布數據，扣掉第一劑已接種人數1000萬、0～11歲230萬人，剩下可以打疫苗的人數約1120萬，打個85折還有950萬人要打疫苗，若BNT有1500萬劑到貨，只夠給750萬人施打，那麼剩下的200萬人只能乖乖去等AZ或高端了。

原PO分析，依據施打順序，這200萬人大概就是目前被排除的23～29歲，直呼「恭喜比較老的年輕人，BNT跟你們沒關係了」。

至於9月3日10時起增開的第7輪AZ疫苗預約對象，為7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種疫苗之23至28歲民眾，也就是1998年12月31日（含）以前出生者，開放預約時間為9月3日10時至9月4日18時止，施打時程為9月9日至9月10日。