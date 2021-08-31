BNT擴大開放18至22歲登記「優先施打」 接種規劃曝光

政策轉彎！BNT疫苗即將到貨，將分兩批數量近200萬劑，除了12至17歲、約120萬名學生之外，指揮中心今天宣布，將提供18至22歲(含)民眾優先預約接種BNT。

指揮官陳時中說，BNT施打計畫不一定會在第8輪進行，可以說是比較特殊，到貨後後會先給12至17歲的對象施打，接下來為18至22歲的族群，會希望把年輕人這個缺口補齊。

由於先前陳時中表示，BNT疫苗到貨後，會先提供12至17歲學生族群打完後，其餘對象按照一到十類接種，現在卻轉彎。陳時中回覆表示，一到十類對象現在很少了，因為其他人都有機會打各種不同的疫苗，18至22歲雖然可以打高端，但他們打的機會比較少，另一方面也是考量學校開學是考慮的範圍之內，至於其他會再報告。並透露，首批BNT到貨數量接近100萬劑。

另針對BNT疫苗到貨後接種對象，指揮中心說明，目前已規劃採校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式，開放12歲至17歲(含)對象造冊接種，其餘將優先提供預約平臺意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾預約接種。

指揮中心強調，防疫是政府唯一的考量，疫苗接種開放對象，會視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估規劃，儘速讓所有國民接種疫苗，獲得保護力。

至於台大呼籲為大專學生造冊，陳時中認為，造冊不見得會比較方便，學校有這樣的意見也不是不能考慮，會再與教育部討論；因為學生施打地點很多，18到22歲學生自主性也蠻高的，在預約平台裡面來打是比較方便的。