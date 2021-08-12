作家九把刀的岳母在7月26日接種AZ疫苗，4天後不幸過世。衛福部長陳時中卻以九把刀岳母不是公眾人物，個案還是不要在公開場合來談。立委葉毓蘭指出，國內目前已有高達601例在接種疫苗後死亡，陳時中卻總以極其傲慢的態度來回應民眾質疑。所以她改向總統蔡英文呼籲，政府必須檢討從上到下的傲慢姿態，除了要聽見民眾的憂慮，也應加速協助民眾因施打疫苗產生副作用的救濟。

葉毓蘭12日在臉書貼文怒批，可以這樣嗎？這次不是用「態度不健康」回嗆記者，用的是「非公眾人物」搪塞，這樣的態度，不僅在記者會場，有時連在立法院議場答詢，也可以出現「不是你要我下台，我就下台」，一副「不然，你想怎樣」的蠻樣。

葉毓蘭指出，截至今日，已有高達601例接種疫苗後死亡案例。陳時中總以極其傲慢的態度來回應民眾質疑，更是屢屢出言教訓人民。人民面對疫苗的各種風險，指揮中心卻未能有效回應，將一再重創國人對防疫政策的配合程度。

葉毓蘭呼籲蔡總統，政府必須檢討從上至下的傲慢姿態，更該聽見民眾的憂慮。政府也應加速協助民眾因施打疫苗產生副作用的救濟，更需為疫情特殊期間與疫苗EUA許可下，更新相關辦法。更何況之後還有政府背書的高端疫苗，配套必須立刻更新，否則如何說服國人去接種疫苗？