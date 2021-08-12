國內疫情趨緩後，餐廳不分開放內用，行政院規畫發放「5倍券」，民眾要拿1千元去兌換購買5倍券，引發爭議，連民進黨黨內都不支持。民進黨高雄市議員黃文益在議會質詢時表示，蔡政府疫情、疫苗、紓困、振興等政策引起不小民怨，甚至連綠的支持者也都在罵，他甚至直指應直接發放5倍券，才能讓民眾有感。

據香港媒體《中評社》報導，黃文益12日在議會質詢公開表示，蔡政府今年在疫情、疫苗、紓困、振興等政策上都引起不小民怨，對執政黨來說是大傷。民代有選票壓力，民進黨立委之所以會跳出講話，反映出壓力真的不小。民眾都罵慘了，再不講話真的不行，甚至連綠的支持者也都在罵，自然希望藉由輿論壓力看看如何調整。

黃文益指出，今年疫情比去年發行3倍券時嚴重，振興券確實可以有效刺激經濟，但基層民眾反映不希望再拿1千元去兌換。政府讓民眾拿1千元去買救命丹，用1千元換到5千元看起來雖然合理、可行，但民眾實際上感受並不太好，好像政府捨不得花錢，硬要回收那1千元。

他強調，5倍券跟3倍券發放的時空背景不同，今年餐飲、零售業6月營業額創22年最大跌幅，失業率4.8%也高於去年同期。若政府決定以5倍券來振興經濟，別再讓人民拿1千元兌換，應直接發放。

針對是否內閣有年底改組？黃文益表示，看起來沒有動得那麼明顯，要看公投到底會不會過、振興券的後續效應、疫情之後會不會再起等等，這些因素牽一髮動全身，目前還不到最後階段，談這個可能還太早，主因還是民怨太深，必須有所調整，不能硬著頭皮做。