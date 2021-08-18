台股近期止不住跌勢，接連摜破季線與半年線，苦吞連9黑，成交量也出現急凍狀況，日均量從7月平均約5400億縮減至3555億左右，大減超過34%，讓不少投資人哀鴻遍野。有內行網友透露自己在昨（17日）出清全部持股，且緩跌比急跌恐怖，因為就像溫水煮青蛙，接下來不太可能出現V轉狀況，上面滿滿套牢籌碼，大家都想賣。

這段時間台股突然陷入疲軟，引起PTT網友們熱議，有內行人分享自己的投資經驗與後市看法，他認為緩跌比急跌更恐怖，現在的狀況也跟今年5月的大崩盤有所不同，從基本面與籌碼面去觀察後發現苗頭不對，「就像是溫水煮青蛙，等到你發覺不行了，帳面虧損的數字早就超過急跌時，你能忍受的程度。」

原Po從基本面的角度進行說明，他說：「季線沒反彈讓我有點驚訝，連半年線都沒撐，真的就出乎我的意料之外，接下來就看直接看頸線+年線，剛好都在15500左右，還有（下跌）1100點的空間，所以今天二話不說就直接清倉。」

籌碼面部分，他則認為在美元反彈的狀況下，外資持續賣超匯出資金，本土券商和大戶因當沖降稅議題縮手，只剩八大官股和散戶接刀，整體盤面出現無量也無價的困境。

對於台股後市，原Po點出若再出現3大狀況恐讓問題更嚴重，「這種無利空下跌法，接下來可能在某個時間點爆出大利空消息、美股轉跌再踹台股一腳、爆發其他系統性風險等狀況，後面就會進入急跌段。」

他也認為，接下來投資人不用期待V轉，「上面滿滿套牢籌碼，大家都想賣，可能先殺到出量，直到K線收抵抗線（支撐線）後急彈，彈起來還是要再下去測底，或爆量下跌後量縮打底。」

文章一出引起熱議，「現在不跑真的死更慘」、「我恥骨-20%，咖麻了」、「真的跟5月不一樣，當時還沒反應完就彈上去了」、「都連9黑了，救救我」、「空手還是比較好，先觀察看看吧」、「這波真的有點恐怖，沒人想得到」、「認同這個看法，現在要看期指結算完會不會彈了。」

台股今（18日）早盤一度重挫逾200點，失守16500點大關，不過午盤再航運股帶動下翻紅，截至中午12點，戰報16701.82點，上漲40.46點（約0.24%）。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。