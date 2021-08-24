航運類股在前一波行情暫歇後，近日重新成為盤面焦點，惟貨櫃三雄24日早盤開高後收黑；統一證券金融商品部認為，若想逢低介入，卻對後市是否走穩有所疑慮，可考慮以指數替代個股，分散投資風險，並掌握長期趨勢，如統一價值成長報酬指數ETN（020018），包含陽明（2609）、萬海（2615）、長榮（2603）及本季具成長動能的個股，2021年來漲幅已逾6成。

統一價值成長報酬指數由著名之GVI值（淨值股價比及股東權益報酬率所得）而來，強調用公式自動篩選下一季具成長動能的好股票，每年1、4、7、10月換股；7月份貨櫃三雄因漲勢強勁，一度佔指數權重逾30％，被市場稱為「航運指數」。該指數7月16日換股後，新加入之仁寶、華立亦有不錯表現。

BDI（波羅的海運價指數）及代表海岬型船舶的運價指數BCI齊揚，加上外資法人點火，近日再度讓散裝及貨櫃股成為關注重點；對於台股後市，法人普遍認為跌深反彈，但國際變數未明，盤整格局仍會持續。

統一證券表示，大盤在整理之際正好可以靜下心來研究中長期佈局策略，用長期的產業前景或價值型投資，取代沖短線的投機，並善用指數商品如ETN，由專家配置的一籃子股票指數來分散單壓高價個股的風險，且ETN低單價特性，採用定期定股策略也比較沒有負擔。