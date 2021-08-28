思念亡母，愛心菜販陳樹菊今天捐贈1500萬保單（莊哲權攝）

思念亡母，愛心菜販陳樹菊今天捐贈1500萬保單（莊哲權攝）

「等了59年，願望終於達成了」，愛心菜販陳樹菊阿嬤母親陳籃阿笋，在生產過程中與腹中胎兒一同喪命，感念母親養育之恩，今日捐贈價值1500萬元的壽險保單予台東縣政府，推動成立生產暨急難慰助基金計畫，她哽咽地說，「生命最好的方式就是完成我想完成的事」。

榮獲美國時代雜誌百大影響力人物殊榮的「愛心菜販」、台灣之光陳樹菊女士，今日上午舉行捐贈儀式，由縣長饒慶鈴代表接受捐贈，感謝陳樹菊女士無私的大愛，縣府將善加利用款項成立生產暨急難慰助基金，幫助更多臺東有需要的弱勢婦幼和家庭。

在捐贈儀式出現一個給樹菊阿嬤的彩蛋，就是播放國際知名導演李安預先錄製的一段話，他表示，與陳樹菊女士素昧平生不認識，但從許多媒體露出知道她的善舉，感謝她帶給世界一個正能量，也祝福「生產暨急難慰助基金」能夠順利，並降低懷孕過程的風險，給予更多孕婦支持與安全。

陳樹菊現場還捐出400件百大影響人物圍裙並附贈親筆簽名『不平凡的慷慨』一書讓縣府後續義賣，義賣所得將一併捐入生產暨急難慰助基金，歡迎各界發揮善心共襄盛舉。

饒慶鈴感謝樹菊阿姨的善舉，將規畫「產前暨生產醫療補助」、「急難慰助」、「關懷助學」等服務項目，妥適運用，期待建構從預防、關懷、慰助、助養等多元面向的方案措施，一同守護縣內懷孕的媽媽及孩子。