桃園市大園區2日傍晚1名陳姓婦人開車前往大園市區準備接孫子下課，未料行經交流道附近時，車輛卻突然拋錨熄火卡在路中，一度造成車流回堵，婦人見狀一時不知措，在路邊無助地哭了起來，所幸路口執勤員警及時發現，上前推車，婦人才順利解圍。

1名59歲陳姓婦人2日下午原預計開車前往大園市區接孫子下課，未料下午5點左右車輛竟意外拋錨於橫山橋車道上，造成交流道往市區方向的車輛回堵，陳婦見車輛造成車流回堵，驚慌的向附近車輛招手，卻未有人協助，陳婦不知所措之下竟在路邊著急地哭了起來，所幸執行交通疏導勤務的員警及時發現，便上前關心確認陳婦安全。

大園警分局表示，婦人眼眶泛淚激動地向警方表示，在停等紅燈時，車子突然因不明原因拋錨熄火，怎麼發都發不動，且當時正值下班尖峰時段，加上交流道附近車輛眾多，她下車揮手求助想請人幫忙推車，卻沒人願意停下，讓她一時慌了手腳，不知該如何是好。

員警得知狀況後，隨即協助陳婦將車輛推至路邊，並引導車流恢復交通順暢，且協助陳婦聯絡修車廠派員前來維修，警方表示，婦人對於警方的熱心表示相當感謝， 也表示幸好警方及時的協助，才讓自己順利解圍。