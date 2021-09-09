宜蘭兩家民間救護車業者疑似因同行競爭交惡，兩家的救護車司機直接在醫院門口起了口角爭執。（胡健森翻攝）

宜蘭縣兩家民間救護車業者疑似因同業競爭而結怨，進而引發阻擋對方的救護車事件，遭到阻擋的一方原本要報警，但擔心事態擴大暫時做罷，但也感嘆宜蘭的治安變差；遭指控的一方矢口否認有阻擋的行為，並反指是對方態度不佳並惡言相向，導致自家的救護車司機嚇到不敢上班。

被阻擋的A業者表示，他們的救護車8日要從羅東博愛醫院急診室載運病患及家屬轉院時，突然遭到B業者的救護車人員出面阻擋，口氣很差地要求自己的老闆打對話給對方的老闆談事情，甚至還直接將車子擋在正要出勤的救護車前面，揚言說，如果不打電話，大家就都不要出車，讓車上的病患及家屬感到很恐慌。

A業者的司機憤憤不平地說，開救護車最大的責任就是要將患者安全地送到指定的醫院，如果發生了緊急狀態，卻因為被惡意擋車導致延誤就醫，誰要負起這個責任？對方甚至還恐嚇說，知道自己住在哪裡，要對其家人不利，語帶威脅地表示「要小心點」，原本想要報警提告，但司機的家人擔心恐將會進一步激怒對方，因此暫時還不敢報警；宜蘭治安已經到了這種地步嗎？都沒辦法保障人民生命財產安全及工作權益嗎？實在很無奈。

被指控惡意擋車的B業者則反駁說，他們的救護車司機及助理原本是要與對方好好溝通，並沒有挑釁的意思，不料對方的救護車司機火氣很大，態度還十分囂張；B業者強調，當時對方的救護車並沒有開啟警示燈及鳴笛，旁人根本不知道車上載有病患，直到護理師走過來告知車上有病患要轉院，便立即讓開車道讓對方的救護車離開，絕對沒有阻擋對方救護車出勤。

B業者喊冤說，對方惡霸的態度，已經導致自家的救護車司機不敢上班，也已經向警方備案保留法律追訴權。

對於這起民間救護車業者互控對方的事件，羅東警分局表示，已經在著手積極調查偵辦中，如果違法行為，一定會嚴辦。