璨樹颱風來襲 宜蘭傳藝園區12日休園一天 03:182021/09/12 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因璨樹颱風來襲，宜蘭縣政府發布9月12日全縣停止上班上課，宜蘭傳藝園區同步宣布休園一天，造成不便之處，敬請見諒。 璨樹成今年第2強颱 日本氣象廳籲沖繩民眾嚴防 璨樹颱風威脅加劇 桃園先安置復興5洗腎患者 #璨樹颱風 #來襲 #宜蘭傳藝園區 #12日 #休園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 璨樹颱風侵台 金山警呼籲勿到岸邊觀浪 23:262021/09/11 社會 璨樹颱風來襲 北市：山區民眾加強防災準備 14:552021/09/11 生活 璨樹來襲 守住護國神山群 竹科管理局成立應變中心 11:472021/09/11 生活 嚴防璨樹颱風 新北市災害應變中心二級開設 10:342021/09/11 生活 璨樹來襲！綠島蘭嶼陣風上看14級 氣象局：越晚風雨越強 18:172021/09/11 生活 璨樹最新風力預報出爐 這4縣市已達颱風假標準 17:092021/09/11 生活 《金融》璨樹颱風來襲 票交所：退票從寬處理 15:072021/09/11 財經 璨樹颱風逼近 新北水門晚上9時關閉 12:322021/09/11 生活 選錯時間！璨樹暴風圈籠罩 6縣市「周日」放假機率高 10:562021/09/11 生活 颱風璨樹來襲 永和路樹倒塌釀1輛機車損傷 16:432021/09/11 社會 璨樹颱風來襲 十分瀑布公園12日起閉園 13:262021/09/11 生活 生活熱門新聞 釣客誤觸高壓電 全身焦黑坐地待援 畫面太揪心 - 生活 颱風前夕宜蘭天空現異象「黃到發亮」 氣象站解釋了 - 生活 桃園復興區宣布停班停課！全台22縣市12日上班上課一覽 - 生活 璨樹挾豪雨北上逼近 雨區越過「護國神山」炸全台 - 生活 幼兒園群聚守住了？他一看接種人數嚇：社區感染者恐更多 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。