北市師大路今（10）凌晨12點多發生一起駕駛酒駕自撞路邊變電箱車禍，造成超過百戶人家停電，車內1男1女無大礙；不過車內女子第一時間說是她是駕駛，警方後來發現2人說法有出入，才查出駕駛其實是男子，男子因酒駕不敢承認才讓女伴頂罪，消息曝光引起網友們公憤怒罵「丟臉，載女人酒駕還讓對方頂罪」。

1名網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，北市中正區師大路10日凌晨0時許發生1輛轎車失控撞向路邊變電箱，造成當地逾百住戶停電，撞擊當下造成巨大聲響馬上引起住戶圍觀，警方到場後圍起封鎖線，車內1男1女所幸無大礙；當時車內女子表示是她駕駛，不過警方發現2人的說法始終兜不攏，於是向男子告知嚴重性，男子最後才承認是他酒駕，並請女伴頂罪。

北市師大路今（10）凌晨12點多發生一起駕駛酒駕自撞路邊變電箱車禍，造成超過百戶人家停電，車內1男1女無大礙，警方查出男子酒駕還讓女伴頂罪。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該網友拍攝的影片中，1名穿著短裙的女子正坐在救護車內回答警方問題，而車外則有1名男子站在外頭，事後警方驗出男子酒測值高達0.72mg/l，讓原PO怒批「好撞不撞去撞安全島的變電箱，附近全停電，可惡的是還叫女子頂罪被抓到」，文章公開後引起網友們公憤。

其他網友留言說，「酒駕叫人頂罪嗎，這個女的好像不曉得嚴重性」、「如何犯眾怒，炎熱的晚上去撞變電箱」、「重點是短裙妹？」「是不會挑測速照相機撞是嗎」、「找頂罪的有夠垃圾，幫頂罪的有同個嘴臉，真噁心」、「可惜了，兩個應該一起被收掉，還拖一堆人下水，害人沒冷氣吹」、「丟臉，載女人還酒駕撞車」。