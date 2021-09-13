新北市八里一大早發生一起車禍，賓士轎車「烏龜翻肚」躺路中央，變電箱則被撞得四分五裂。（戴上容翻攝）

車禍現場車輛零件與變電箱「殘骸」四散。（戴上容翻攝）

新北市八里13日一大早發生車禍，救護人員察看相關人員傷勢。（戴上容翻攝）

新北市八里中華路今（13日）早發生一起車禍，一輛賓士車疑與機車擦撞撞後，又撞上路邊變電箱，整台賓士車頭上腳下翻覆在馬路上，變電箱也被撞得四分五裂，零件四散路面。

救護人員到場，初步判斷20多歲女駕駛與機車騎士僅受輕傷，沒有生命危險，女駕駛事後還返回車上拿取物品。警方酒測雙方皆無酒精反應，至於詳細肇事原因仍有待警方調查釐清。