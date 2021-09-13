新北賓士撞完機車撞變電箱 「烏龜翻肚」躺路中央 08:342021/09/13 中時新聞網 張達智 、中時、 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北八里一大早發生賓士擦撞機車又撞變電箱車禍，賓士車「烏龜翻肚」躺路中央。（戴上容翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市八里一大早發生一起車禍，賓士轎車「烏龜翻肚」躺路中央，變電箱則被撞得四分五裂。（戴上容翻攝） 車禍現場車輛零件與變電箱「殘骸」四散。（戴上容翻攝） 新北市八里13日一大早發生車禍，救護人員察看相關人員傷勢。（戴上容翻攝） 新北市八里中華路今（13日）早發生一起車禍，一輛賓士車疑與機車擦撞撞後，又撞上路邊變電箱，整台賓士車頭上腳下翻覆在馬路上，變電箱也被撞得四分五裂，零件四散路面。 救護人員到場，初步判斷20多歲女駕駛與機車騎士僅受輕傷，沒有生命危險，女駕駛事後還返回車上拿取物品。警方酒測雙方皆無酒精反應，至於詳細肇事原因仍有待警方調查釐清。 8旬翁國1迴轉逆向5公里 對撞來車翻覆手腳骨折 新北幼兒園再添3例 燒向桃園 #變電箱 #賓士車 #女駕駛 #翻覆 #整台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 酒駕撞變電箱釀師大路百戶停電 短裙輕熟女頂罪遭識破 07:482021/09/10 社會 疑開太快失控 金門轎車自撞變電箱幸無大礙 18:322021/09/12 社會 《老闆衝殺小》辦公室大亂鬥連這都成殺人武器 上班族直呼有感 14:492021/09/09 娛樂 苗栗轎車自撞斷2截 駕駛男頭骨外露送醫、1女拋出車外慘死 09:192021/09/10 社會 桃園八德和強路2機車相撞 雙方駕駛酒測值為零 10:392021/09/09 社會 超衰影片曝光！三寶竄出擦撞女騎士 她噴對向車道再撞BMW 10:182021/09/11 社會 在家防疫也能輕鬆動手DIY 新北推女力教學影片 13:002021/09/11 生活 神不知鬼不覺！虛擬幣集團偷接電挖礦 1年竟盜台電千萬 15:182021/09/09 社會 陳時中：新北群聚疫情在可控範圍 第二批91萬劑BNT抵台 04:102021/09/10 財經要聞 影片曝光 呼麻舍監不爽被罵 半裸蹺班開賓士撞北藝大 11:492021/09/10 社會 颱風天基隆八堵交流道連2起事故 距離相隔不到2公里 15:262021/09/12 社會 社會熱門新聞 國3暗夜驚悚追撞 漆黑路段突現車輛 網嚇瘋：這怎麼閃？ - 社會 這市場攤販賣雞肉讓人好害羞 網傻眼：招牌不用這麼對仗 - 社會 民生社區驚見母帶2幼女翻垃圾桶覓食 網超暖刷整排留言 - 社會 超市驚見「翹臀」正妹 好奇跟看「側面比背面殺」：太銷魂 - 社會 政大男罵妻學歷低「去過機場比妳搭過公車多」 她狠休夫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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