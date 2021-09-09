一位疑是智能障礙的老婦人，日前晚間被發現在朝陽科大公車亭呆坐良久，中市警局霧峰分局吉峰派出所員警獲報到場，婦人均無法準確回答警方的詢問，幸員警發現婦人戴著智能防走失手錶，迅速查到婦人資料，順利將她送返家。

老人社會來臨，失智者迷路也多有所聞，警方也多方推廣可在習慣性迷路人口身上配戴愛心手鍊或在身上衣物繡上聯絡電話或配戴防走失手錶等科技產品，讓警方協助迷路的失智人口時，可迅速找到家屬，讓工作更有效率。

這位年約60歲的葉姓婦人，日前晚間7時，一直逗留在朝陽科大公車亭，自言自語一段期間，經民眾報案，警方到場處理時，均無法從婦人口中詢問到她自身資料，員警只得先將她帶回所內，準備使用人臉辨識系統搜尋，首先查看婦人身上有無其家人留下的聯絡電話等資訊時，及時發現婦人手腕，戴著智能防走失手錶，三兩下就查到手錶內的家屬電話，原來婦人住於太平地區，患有智能障礙，常常趁家人忙於工作時，自行外出四處遊蕩。

不過雖聯絡到家屬，家屬因工作分身乏術，無法自行來接婦人，於是請警方代叫計程車，送婦人回家，但吉峰所員警擔心婦人自行搭計程車，決定還是由警方載老婦返家，家屬以為會看到婦人搭計程車回來，卻看見警方開著巡邏車親自送老婦平安返家，頻頻向警方表達感謝之意。

霧峰分局長李建興呼籲家中如有高齡老人或患有智能障礙等成員，應多加注意動態，盡可能有家屬在旁照顧，別讓他們獨自外出增加危險；另為防止走失，可向台中市政府社會局申請愛心手鍊或在身上衣物繡上聯絡電話或配戴防走失手錶等科技產品，如不慎走失即可迅速儘速找到家屬。