桃園市大園警分局埔心派出所13日下午接獲民眾報案，稱有1名老婦在路旁四處游走，疑似有迷途情形，員警一番詢問，婦人僅回覆「想到之前工作的地方看看」，查了近百筆資料後終於和家屬連絡上。婦人的女兒聽聞狀況後大吃一驚，她表示，媽媽40年前的確在機場附近工作！

大園警分局埔心派出所巡佐許浩哲、警員蔡健儒，13日下午執行巡邏勤務時接獲民眾報案，稱在埔心國小前有1名老婦徬徨無助、四處遊走，員警立即到場關心，但老婦僅能說出自己的名字，並表示想到之前工作的地方看看，卻不記得正確地點，員警見老婦神情疲憊，便先將她帶返所休息。

警方利用老婦的姓名及大概年紀查詢戶役政系統，過濾近百筆資料總算查出老婦身分，據了解，老婦姓王、今年90歲，因懷念40年前在機場附近工作的時光，13日下午獨自搭車到大園埔心地區，想尋找當時工作的地點，但因年代久遠街景改變，才不慎迷失街頭。

警方隨即與其家屬聯繫，老婦的女兒接獲警方通知後大吃一驚，表示母親40年前曾在機場附近工作，之前有聽母親說想回到工作的地點看看，沒想到母親真的付諸行動，趁著家人上班時獨自搭車出門，她感到相當意外，不過由於老婦的女兒沒有交通工具，無法至派出所接人，於是請警方幫忙叫計程車送母親回家，她相當感謝警方的熱心協助。