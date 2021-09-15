桃園市龍潭警分局聖亭派出所員警姚繼群、溫正忠執行巡邏勤務，行經龍潭區工二路段時，發現有1名年邁老翁蹲坐於路旁，老翁疑似輕微中暑，警方隨即協助買水給他解渴，並協助送他平安返家。

家住平鎮區80歲的高姓老翁表示，當時獨自步行外出吃午餐，吃完後就準備回家，未料可能是天氣過度炎熱，在平鎮區湧光路巷弄繞來繞去有迷路情形，就這樣越走越遠，走了3個多鐘頭，身上又沒有手機，只能坐在路旁休息，另外老翁一直向員警強調自己雖然年紀大，但頭腦非常清楚，可能是一時熱暈了，要警方別太擔心。

現場經員警細心照料，並提供茶水讓老人解渴消暑舒緩，經初步檢視老翁身體無大礙後，老翁又堅持要自己走回家，惟員警擔心年邁的高姓老翁因天氣炎熱有體力耗竭情形，如讓其自行返家易生危險，細心的員警為了安全起見，事後則以巡邏車將老翁載返家中。

龍潭警方事後將老翁平安送返家後，家屬表示在這烈日下老翁曝曬熱得滿臉通紅，現場又求助無門，幸好遇到警方及時援助，否則後果不堪設想，對於警方在現場處置照護及細心關懷與照料，頻頻的向警方鞠躬致謝。