新竹縣橫山分局新樂派出所19日下午3時許接獲110通報，指尖石鄉竹58線1K處有路樹倒塌，所長宋俊傑與所內警員蘇俊鴻攜帶電鋸馳赴現場，2人下車了解狀況時，路旁樹叢蜂群突然傾巢而出。

蘇員見狀驚呼，「所長快上車，有虎頭蜂！」2人急忙閃避至150公尺外觀察，研判蜂巢為外力衝擊導致斷落在路旁樹叢，如果不即時處理，可能會造成路過民眾被螫傷危害。

2員分別在事故地點兩端各約150公尺處管制交通，聯繫119派員協助，消防人員到場後穿著防護裝備，攜帶長型噴火槍至蜂巢掉落的草叢，以強大火焰噴燒。

由於虎頭蜂巢狀似蘋果，直徑約70到80公分，警消人員費近1小時才將蜂巢徹底燒燼，蜂群離巢散去後，確認安全無虞，始恢復雙向交通。

橫山分局長羅裕城表示，入秋以來虎頭蜂為了準備冬眠所需要的食物及換巢，蜂群變得特別敏感而危險。呼籲登山者要注意登山路徑是否有蜂群警戒，儘量穿著長袖長褲，勿穿著鮮豔衣服、噴灑香水及大聲喧嘩。

民眾一旦看到有單飛的虎頭蜂，即表示已進入牠們的棲息範圍，最好改道遠離，更不可用手拍打虎頭蜂，以避免引起蜂群攻擊。