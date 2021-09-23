北市陽明山竹子湖黑森林發生虎頭蜂螫傷13名劇組人員，員警到場赫見地上火堆，懷疑是劇組人員點燃雜木，濃煙燻到樹上虎頭蜂巢，引發虎頭蜂攻擊事件，警消現已拉起封鎖線，避免再次發生意外，但因《國家公園法》第13條第8款禁止在園內生火，警方可能要對劇組開出罰單。

達騰娛樂公司拍攝網路劇在竹子湖黑森林生火引發虎頭蜂攻擊，造成13名劇組人員受傷。（圖／李文正翻攝）

達騰娛樂公司拍攝網路劇在竹子湖黑森林生火引發虎頭蜂攻擊，造成13名劇組人員受傷。（圖／李文正翻攝）

達騰娛樂公司43名劇組人員，23日下午3點40分，在竹子湖黑森林拍攝網路劇，劇組人員在附近撿拾雜木生火，濃煙飄散，燻到3層樓高、直徑1公尺大小的虎頭蜂巢，引發虎頭蜂攻擊劇組人員，共有9男4女受傷，其中2男傷勢較輕，自行就醫，其他人坐救護車送醫，均意識清楚。

達騰娛樂公司拍攝網路劇在竹子湖黑森林生火引發虎頭蜂攻擊，造成13名劇組人員受傷。（圖／李文正翻攝）

警消4點9分獲報有20多人遭受攻擊，派出7輛救護車、2輛消防車、20名警消到場，立即拉起封鎖線，避免再有人遭受虎頭蜂攻擊，並通知專業人員到場摘除蜂巢，但劇組人員在國家公園內生火，保七總隊第四大隊也將後續調查，若違反相關法令，也將開單處罰。