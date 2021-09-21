疫後各種居家娛樂興起，其中「手作體驗」也成為熱門選項之一，台灣設計品牌印花樂在位於大稻埕的兩間品牌店鋪舉辦「2021印花手作節」，推出如絹印美感教育展、期間限定療癒手作課等活動，而以「從日常感受生命美好」為品牌核心的nest巢家居，則與 Loopeco 生活美學雜貨聯手企劃「彩謐，日常粼粼的光之舞」生活玻璃特展。

中秋柚仔、國慶煙火圖案絹印體驗，每週五六日於印花樂大稻埕本店，450元。（印花樂提供）

刺繡書衣體驗課，26日於印花樂大稻埕本店開課，1150元。（印花樂提供）

印花樂將迪化街的品牌概念店「印花作夥」，舉辦「絹印美感教育展」，也準備凸版印章、連續印花、配色互動等免費體驗區，以及美術社和裁縫工作室等情境展示區，讓民眾可在美術社挑選材料，並將印章自由拼貼蓋印在布塊上，拼貼出屬於自己的印花。透過沉浸式的互動體驗，讓更多人體驗手作的樂趣與療癒；於民樂街的「印花樂大稻埕本店」，則轉型為DIY愛好者不能錯過的「絹印＆布料手作店」，引進錦物生活、tokay.tw；等台灣手作品牌獨家進駐，還有「期間限定手作課」，讓你可以輕鬆享受手作的樂趣。

nest巢家居x Loopeco 生活美學雜貨，彩謐,日常粼粼的光之舞」生活玻璃特展。（nest巢家居提供）

TOAST SCENE隨身玻璃茶瓶500ml、1000ml，1280元、2080元。（nest巢家居提供）

而nest巢家居於五月進駐台中的Loopeco 生活美學選物店，是品牌於全台據點中，結合綠生活概念的店型，店內以食品調料、物產禮盒、生活器皿雜貨為主，此次「彩謐，日常粼粼的光之舞」生活玻璃特展，涵蓋「玻璃七景區」、「Shadow Play 皮影戲」、「nest Display 巢主題餐桌打卡點」、「Disco 光球區」、「About Glass 玻璃大小事 」和「Light Garden光舞花園區」等內容，其中包括包括日本 KINTO 生活餐廚器皿、咖啡杯壺組、台灣 TOAST living 原創設計水瓶、茶具、日本廣田硝子大正浪漫玻璃酒器、Bunzlau Castle 波蘭陶水晶杯等品牌。