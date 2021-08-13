「最美空姐」林佩瑤從《超級星光大道》出道，兩年前跟名廚武俊傑熱戀不到半年就閃婚，沒想到昨（12日）卻在社群網站發文：「離婚了，覺得自己很丟臉，甚至沒價值」，立刻引起網友議論，擔憂她是不是婚姻出了狀況。

林佩瑤發文以「離婚了，覺得自己很丟臉，甚至沒價值」開頭，立刻引起網友議論，認為是不是婚姻亮起紅燈，對此，她強調並非自己要離婚，只是轉述網友故事，希望所有人不要誤會，接著表示在這個年代離婚不丟臉，反倒是勇敢揮別不想要的人生，不過著委曲求全的日子，才能夠活出更好、更自在快樂的自己。

她更舉周遭友人為例，許多人離婚後不僅過得更好，還遇到更適合的對象，再三強調「離婚一點都不丟臉，恭喜妳開始了新的人生」，許多網友雖表示被PO文第一句嚇到背脊發涼，但也對林佩瑤的見解大表贊同，紛紛回應：「朋友最喜歡說的話是：兩個人分開，四個人幸福」、「人生真的要為自己而活，離婚真的沒什麼好丟臉的」、「離婚很好呀，很多人離不了婚才淒慘」。

常幫粉絲解答疑惑的林佩瑤，日前就被詢問：「男友說現在想打拼事業，暫時不想交女朋友，所以提了分手，我該怎麼辦？」她表示昔日有段感情也是如此，當下以為是對方牽絆，導致懷疑自己哪裡做得不好，但後來才知道答案就是「對方根本不夠愛自己」，而這一切都是遇到老公才得到解答。