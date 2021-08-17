調查局官徐宿良涉嫌盜賣查扣的毒品獲利1.6億，被依貪汙等罪嫌起訴，桃園地院16日首開庭，徐當庭驚爆，8年來航基站扣案的毒品都沒有特定空間存放，有時放在雜物間，但鑰匙就掛在公用鑰匙箱，任何人都能取得進出，讓審判長王兆琳也傻眼數度追問：「都沒管制嗎？」

航業調查處基隆站去年底爆發遺失6.5公斤安非他命證物案，檢調追查驚見前航基站組長徐宿良妻子李翠萍，過著帶名牌包、開名車的豪奢生活，不明金流逾億元，抽絲剝繭追出徐涉嫌和黑幫毒梟掛勾，2012年起6度掉包、盜賣扣案的逾半噸K他命及3萬顆一粒眠等毒品，徐個人獲利達1.68億元，創執法官員貪瀆金額最高紀錄，桃檢怒斥徐「把毒品證物庫當金庫」，依貪汙治罪條例、毒品危害防制條例、洗錢防制法等罪嫌起訴徐宿良夫妻以及黑幫份子5人。

桃園地院16日召開準備程序庭，滿頭白髮的徐宿良坦然面對，簡潔有力地回答：「我全部承認！」面對法檢都有問必答，辯護人則主張不法所得被高估，認為檢方起訴採計每公斤毒品獲利40萬，但徐的筆錄稱每公斤30萬，10萬落差影響犯罪所得甚鉅，他也當庭表示，除洗錢和公務員登載不實罪之外，徐4度侵占毒品盜賣部分是接續行為，主張是同一行為，以接續犯論。

「太誇張了吧！」一番言論引爆公訴檢察官王鈺玟的怒火，強調實務上沒有人這樣做，當庭表示：「徐先生你也是法界人士，你很清楚！」直言徐緝毒多年，但販毒行為長達10年，放話：「如果這樣主張我論告一定會論犯後態度！」堅持數罪分論併罰，徐當場低頭不語。

辯護人則緩頰表示會再和事務所討論，數度重申徐希望速審速決，對毒品數額也不爭執，更改口稱徐筆錄中確實對每公斤獲利有不同數額，將重新比對，沒有必要也不會列為爭點，將具狀提出問題。審判長則聚焦在犯罪時間點、以及毒品計算是淨重還毛重，庭訊逾2個半小時，最後裁定9月27日再開庭，法官並要徐：「起訴書要多看！」以利審判進行。

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