高雄市一名李姓中鋼員工14日注射莫德納疫苗，15日上午發生嘔吐、昏迷症狀，緊急送醫，但到院前已經死亡，急救無效，醫院已協助通報疫苗接種疑似不良反應。國民黨立委李德維今（16）日在臉書心痛表示，這位李姓員工是他相交15年的好友，而令他難以接受的是，好友猝逝的第一時間，「那些制式官宣說法又來了！」甚至連查都還沒查，就開始帶風向。

「這回，死亡直接向我露出了它猙獰的面目。」李德維說，該李姓中鋼員工是他相知相交15年以上的好朋友，也是國民黨全國黨代表之一，中鋼基層員工出身，古道熱腸、急公好義，每次去高雄，兩人時常帶著妻兒聚會，彼此都以兄弟相稱。

不過讓李德維難以接受的是，李員猝逝的第一時間，「那些制式官宣說法又來了！」稱李員有高血壓病史，長期服藥云云，問題是高血壓是慢性病，李員卻是在接種疫苗隔天就猝逝，真能排除與疫苗有關嗎？別說真相尚待釐清，甚至連查都還沒查，就開始帶風向？

接種疫苗當然有風險，但為什麼還要接種？李德維指出，無非就是想保護自己，也保護家人，出於這樣的動機卻猝逝，這叫親朋好友情何以堪？李員是最新近的案例，而這樣的案例，全國已經超過600件。

李德維再次主張，指揮中心與各縣市衛生局儘速擬定SOP，針對接種疫苗後一個月內過世的民眾一律執行家訪，且必須完成某種程度的調查，還原死因，與疫苗有關就坦白公告；確實無關也還家屬公道。他也盼真相，能讓好友一路好走。