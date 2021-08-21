「誤打AZ當成莫德納！」台中市太平衛生所日前為教師開設疫苗接種，原計畫提供莫德納疫苗，但衛生所人員誤取AZ疫苗並為3名教師接種；市府衛生局長曾梓展21日表示，對於打錯疫苗的1位女老師、2位男老師，市府先致歉，也有必要親自登門拜訪，關懷、當面致歉。
衛生局長曾梓展說，該局目前掌握的情況中，有1位老師有輕微不舒服，其他還好；衛生局內部會好好的檢討，把疫苗的管理做的更徹底更好，不容再有類似情形發生。
各級開學在即，有關教師施打疫苗的進度。曾梓展指出，因第一階段先前還有2700多位教師尚未施打疫苗，已從這週一到五安排補打；來的人只有3成多，大概1700多人沒來打；第二階段中市則還有7000個員額，中央有答應會先把疫苗給這些老師，下週若有撥過來就會開始施打。
曾梓展強調，台中榮總下周也有疫苗可以施打，符合施打對象的，除了1到3類醫事人員、孕婦、已經造冊的老師，也都可以前往施打。
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