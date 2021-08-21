Delta病毒來勢洶洶，指揮中心開放醫護混打AZ＋莫德納，對此，精神科醫師沈政男分享，他混打完兩劑疫苗，除了接種部位痛之外，並沒有出現其他症狀，但受苦去混打，其實就是為了取得最佳保護力，對抗Delta，但大家想怎麼打都是自己的選擇。另外，他也猜測「這兩天就要出現全台加零了。」

沈政男今在臉書發文分享，他已經完成混打第二劑莫德納將近48小時，副作用僅接種部位痠痛，他並沒有出現其他的全身性症狀，像是發燒、倦怠什麼的都沒有。甚至前天晚上還可以去慢跑，昨天晚上值班也不受影響。

沈政男表示，疫苗施打在三角肌（Deltoid muscle），打針的位置如果不特別動到，其實感覺就是略微疼痛而已，但若不小心摸到就會比較痛，而舉高手臂的時候，特別是某個方向，疼痛感會最是明顯，因此讓人有點不太敢舉高手臂，不過，整體感覺就好像是「五十肩」。

沈政男指出，受苦去混打第二劑疫苗，就是為了要取得最佳保護力，來對抗Delta變種病毒。打了兩劑AZ就等於吃了兩碗陽春麵；兩劑mRNA等於吃兩碗牛肉麵；而混打，就等於一碗陽春麵＋一碗牛肉麵。飽是都會飽，但口感和爽度並不一樣。

沈政男透露，他打第一劑AZ的時候，完全沒有任何不適症狀，而接下來BNT就快到貨了，如果想要混打可再等等，即使超過了12周也沒關係，但若覺得趕緊打兩劑比較安心，那也是很好。「疫苗要怎麼打，最終是自己做決定，跟人生一樣。」

沈政男也說，有人詢問「一劑打AZ，第二劑可以嬌生嗎？」他真的不知道，因為嬌生規定打一劑就足夠了，且嬌生與AZ都是腺病毒載體疫苗，等於是可口可樂與百事可樂的差別，他的同學打了兩劑AZ，又跑去美國打了一劑嬌生，這樣等於喝了三罐可樂，不膩啊？他最後也猜測，這兩天就要出現全台本土確診加零了。