高端疫苗預約截止下周開打 指揮中心最新說明

第六輪高端8月23日正式開打，包括蔡英文總統在內，共有59萬9613人完成預約。根據疾管署網站公告，高端罕見的不良反應為「顏面神經麻痺」與「眼壓過高」，並提到不建議三類人去打高端，分別是曾對疫苗成分嚴重過敏的人、發燒或罹患急性中重度疾病者以及孕婦。

根據疾管署網站公告，高端疫苗是SARS-CoV-2重組棘蛋白的疫苗之蛋白質次單元疫苗，打完常見的副作用包括接種部位疼痛、全身痠痛無力、肌肉痛、頭痛、腹瀉、噁心、嘔吐、注射部位泛紅與發燒等，但多數會在7天內緩解或消失。

其中較為罕見的副作用為「顏面神經麻痺」與「眼壓過高」。高端疫苗在安全性追蹤期間，發現疫苗組中的一名受試者出現急性周邊性顏面神經麻痺的症狀，而該位受試者是在接種第2劑後的13天發生此不良反應。

公告指出3類人恐不適合打高端，首先是對疫苗成分有嚴重過敏反應歷史的人；接著則是發燒或罹患急性中重度疾病者，建議等病情穩定再考慮施打；最後則是孕婦，因為目前高端還缺少孕婦接種的臨床數據與安全性資料，如果是感染高風險者須要施打，建議可以與醫師討論再作決定。

食藥署已通過高端的緊急使用授權（EUA），根據其所提供的疫苗技術性資料與安全數據，且中和抗體數據不劣於國人接種AZ疫苗的中和抗體結果，已達審查標準。而高端適用於20歲以上的成年人，須接種兩劑，兩劑的間隔時間為28天。