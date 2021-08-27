及時雨降臨！26.5萬劑AZ疫苗提早抵台 12:422021/08/27 中時 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 我方自購的AZ疫苗運抵桃園機場，地勤人員將兩個裝載疫苗的貨櫃卸下。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎疫苗短缺之際，一批我方自購的AZ疫苗上午運抵台灣，可望暫緩燃眉之急。 這批自購疫苗共26.5萬劑，由班號KE691的韓航班機負責載運，從首爾出發後，上午11時35分抵達桃園機場，較原定時間提早約半小時。 班機落地後停靠在A8登機門，地勤人員立刻卸下兩個裝載疫苗的貨櫃，為求時效，海關人員在機邊驗放後，隨即在海關及航警護送下，將疫苗送往醫藥物流冷鏈倉儲存放，在完成檢驗封緘程序後，即可配撥接種。 近200萬劑 BNT疫苗下周抵台 12~18歲優先打 日本莫德納摻雜質 163萬劑停打 #AZ #班機 #疫苗 #上午 #及時雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 壽險逢低加碼台股200億 04:102021/08/27 財經要聞 倒數三個營業日 178家股東會 趕8月底登場 04:102021/08/27 財經要聞 台東盤點「爽約劑」疫苗 釋出900名額30日開放預約 10:562021/08/27 生活 高端簽約500萬劑恐難產 陳時中揭量產時程 11:502021/08/27 生活 美第三劑隔六個月施打 輝瑞提申請 04:102021/08/27 全球財經 民進黨抹黑又髮夾彎 鄭麗文轟：把人民當笨蛋耍 03:542021/08/27 政治 獨》機組員政策緊縮 防堵Delta！長班返台先關5天 11:492021/08/27 生活 3大品牌齊聚 疫苗黃金周來了！這件事最關鍵 08:482021/08/27 生活 轟全民免費當高端白老鼠 江啟臣：無法讓人民安心的政府早該下台 11:372021/08/27 政治 陸委會：港生可透過各大學獨立招生來台 04:102021/08/27 產業財經 陳時中爆首批BNT現貨「攔截」內幕：台積電跟我講的 11:502021/08/27 政治 生活熱門新聞 4款疫苗施打後死亡率曝光 專家：沒一個值得用生命去賭 - 生活 獨》機組員政策緊縮 防堵Delta！長班返台先關5天 - 生活 桃園又傳打高端後不適 婦人暈眩緊急送醫 - 生活 買好市多骨灰罈紅茶回家 接體員打開秒崩潰 - 生活 陸姓作家打高端後死亡 好友曝1症狀：與九把刀岳母一樣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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