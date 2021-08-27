國內新冠肺炎疫苗短缺之際，一批我方自購的AZ疫苗上午運抵台灣，可望暫緩燃眉之急。

這批自購疫苗共26.5萬劑，由班號KE691的韓航班機負責載運，從首爾出發後，上午11時35分抵達桃園機場，較原定時間提早約半小時。

班機落地後停靠在A8登機門，地勤人員立刻卸下兩個裝載疫苗的貨櫃，為求時效，海關人員在機邊驗放後，隨即在海關及航警護送下，將疫苗送往醫藥物流冷鏈倉儲存放，在完成檢驗封緘程序後，即可配撥接種。