首批約93萬劑的BNT疫苗今日抵台，上海復興醫藥董事長兼首席執行官吳以芳表示，「很高興看到這款由醫藥和百歐恩泰（BioNTech）共同合作的mRNA新冠疫苗能為台灣同胞的疫情防控發揮積極作用，助力台灣同胞建立新冠免疫屏障。」

復星醫藥透過其微信公眾號2日發文，宣布9月2日復星醫藥供應台灣的第一批由百歐恩泰（BioNTech）生產的mRNA新冠疫苗復必泰（即BNT162b2）從歐洲運抵台灣桃園機場，首批到貨93.2萬劑。

復星醫藥說，該款疫苗將透過台灣民間機構捐贈途徑，用於台灣同胞接種，適用於12歲以上青少年及成人的主動免疫接種，以預防由新型冠狀病毒感染引起的疾病。

復星醫藥指出，2021年7月，復星醫藥控股子公司復星實業（香港）有限公司與包括台積電、鴻海、永齡基金會、慈濟基金會以及裕利醫藥簽訂共計1500萬劑mRNA新冠疫苗的銷售協議。