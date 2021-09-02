首批93萬劑BNT疫苗，今天清晨7時許，順利運抵桃園國際機場；立法院副院長蔡其昌上午到台積電參訪接受媒體訪問表示，感謝台積電對國家所作的貢獻，自購的疫苗將陸續到貨，對於防疫有很大的貢獻，他要求政院9月底前只要「不選疫苗」18歲以上的民眾都可以打到第1劑疫苗。

立法院副院長蔡其昌說，聽到18歲到20歲的青少年喊「不要變成疫苗孤兒」，持續2周跟行政院溝通包括自購AZ疫苗將陸續到貨 12歲到18歲的孩子，透過父母親同意進行施打。