BNT疫苗今抵台 蔡其昌：18歲以上可打到 12:032021/09/02 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院副院長蔡其昌（中）上午到台積電參訪並感謝對於防疫的貢獻。（張妍溱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 首批93萬劑BNT疫苗，今天清晨7時許，順利運抵桃園國際機場；立法院副院長蔡其昌上午到台積電參訪接受媒體訪問表示，感謝台積電對國家所作的貢獻，自購的疫苗將陸續到貨，對於防疫有很大的貢獻，他要求政院9月底前只要「不選疫苗」18歲以上的民眾都可以打到第1劑疫苗。 立法院副院長蔡其昌說，聽到18歲到20歲的青少年喊「不要變成疫苗孤兒」，持續2周跟行政院溝通包括自購AZ疫苗將陸續到貨 12歲到18歲的孩子，透過父母親同意進行施打。 93萬劑BNT效期曝光 指揮中心：每瓶可打6人 BNT冷鏈考驗 地方政府有信心 #新冠肺炎 #台灣 #疫苗 #蔡其昌 #BNT 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美至少丟掉1500萬劑新冠疫苗 超奢侈打法曝光 11:382021/09/02 國際 93.2萬劑BNT今早7點抵台 顏博文：感謝各界協助 10:392021/09/02 生活 選票優先 BNT收買首投族 04:102021/09/02 時論廣場 首批93.2萬劑BNT疫苗抵台 江啟臣感謝民間力量爭取「安全、有效」疫苗 09:022021/09/02 政治 首批BNT疫苗裝箱「復必泰」字樣消失 永齡回應了 09:572021/09/02 生活 首批BNT外箱竟無「復必泰」字樣 網友秒懂：他是防疫罪人 11:162021/09/02 政治 93萬劑BNT抵台、AZ開放預約 男打高端哭了：我悲慘 11:452021/09/02 生活 BNT疫苗終抵台 藍委批蔡政府現出原形：透露4個事實 09:522021/09/02 政治 大學教職員無法打BNT 教授不滿：開學後教室可能只有學生 11:562021/09/02 生活 BNT沒份 王鴻薇：中央逼年輕人打AZ 04:102021/09/02 地方新聞 復必泰布條出艙前消失 地勤人員一動作曝玄機 11:092021/09/02 生活 政治熱門新聞 林環牆曝光1987年一份公文：考選部曾想查蔡英文博士學歷 - 政治 謝志偉為何失控發文？他曝竟與這2人有關 - 政治 幫蔡政府搶功還嗆郭正亮 他一句話酸爆謝志偉 網友笑翻 - 政治 沒人因打疫苗猝死？她從「一張文書」發現驚人疑點 網氣炸 - 政治 第二類特權名單藍營佔7成？「趙小編」秀一張表打臉民進黨 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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