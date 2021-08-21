大學將在1個月後開學，但疫苗嚴重不足，大學生面臨打不到疫苗的困境，想到開學就害怕，如今政府強勢通過本土疫苗，高端疫苗甚至下周一起開放20歲到35歲施打，大學生紛紛苦喊：「我們不想打高端！」

中部某公立大學男大生小Y表示，同學們都來自不同縣市，1個月後即將開學，屆時勢必會修到人數高達百人的大堂通識課，現在大學生都沒打疫苗，「一想到這裡就很害怕，也很納悶，怎麼會是國小國中生先打？」

小Y也說，學校的態度非常消極，所有事情都是被動等待教育部通知，疫情尚未完全撲滅，不知道開學後是採遠距教學還是實體授課，上課情況充滿不確定性。

由於年輕族群大多是民進黨支持者，小Y也直說，大學生確實很容易受到「政治魅惑」，對公共事務少有中立判斷能力，因此綠營民代或網紅在網路表達帶頭施打高端疫苗的言論，確實會吸引年輕人跟隨，「看政治人物就相信」，在他臉書上就有不少同學發文，主動登記高端來支持民進黨。

論及對本土疫苗的想法，小Y直說，包含他在內，周遭所有親友、同學都不會打高端，關鍵在於高端未取得國際認證，效力與安全性令人存疑。

另外也有一對台大碩士畢業生情侶表示，已找到工作，即將投入職場，雖然早已登記預約AZ與莫德納疫苗，迄今仍是沒有排到，「談到疫苗我們可以說是放棄治療了啦，但一定不打高端！」