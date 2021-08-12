37歲「最美博士」許藍方因被週刊爆料談不倫戀，對象是已婚醫師學長，遭正宮提告侵害配偶權，許藍方則反告醫師夫婦誹謗名譽，鬧得人仰馬翻。許藍方過往在節目自爆十分看重性的影片被網友挖出，並誇讚小鮮肉很會玩，喜歡跟他們相處。

許藍方2017年曾以藝名「Gracie」錄製節目《國光幫幫忙之大哥是對的》之「這個熟度剛剛好 讓男人秒變姐控」單元，當時她頂著一頭俏麗短髮，略帶生澀的登場，被問到追求者最小的年齡，她回24歲，並認同一段愛情沒有性生活的話無法長久，但不認同性愛分離，「女生通常是要跟愛的人才有辦法有慾望。」她表示跟年輕男生交往的好處是「他比較會玩」，當場被其他男主持人開玩笑：「招式比較多？」阿翔趕緊跳出來幫澄清：「帶她出去玩！」許藍方自認生活圈較封閉，所以較少出門，小鮮肉就會帶她去體驗潛水、滑雪等戶外活動，但私生活的「玩」就沒興趣。

許藍方覺得小鮮肉能常常帶她出去玩。（圖／[email protected]永遠的國光幫幫忙 The Gang of Kuo Kuan Forever）

許藍方提到過去交往過66年次的男生，對方就比較宅一點，不太喜歡出門讓她受不了。不過，許藍方透露跟年輕男子在一起比較沒安全感，曾被小男友慘劈，但她當時很鎮定地跟對方說不能接受，也沒有很想離開，後來理解男友會偷吃是跟心智和個性有關，並非真的愛亂來，原諒後繼續交往，「我只是覺得無所謂」。

許藍方覺得被男友劈腿無所謂。（圖／[email protected]永遠的國光幫幫忙 The Gang of Kuo Kuan Forever）