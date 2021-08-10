網路日前傳出陸軍化學兵即將全面消毒，「藥劑非常毒」，調查局約談造謠及轉發13名網友，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》等罪移送台北地檢署偵辦，檢察官認為文章與疫情無關，10日將其中3人不訴，另10人因散居各地，移轉轄區地檢署偵辦。

今年5月14日，網路流傳「今天晚上務必將家中的門窗關緊，尤其是陽台的窗，因為新北市與台北市在星期五和星期六兩天，會有陸軍化學兵群來進行全面消毒，什麼時候消毒到哪裡無法預知，所以請大家這兩天都要謹慎」。

文章並指「這兩天也不要買路邊攤或是面對馬路邊開放式廚房的餐飲及食物，因為化學兵群的藥劑非常毒，不知該店家在消毒後，是否有仔細清潔，請大家這三天吃外食要小心謹慎。」

國防部澄清，所謂藥劑是稀釋的漂白水，對人體沒有直接傷害，調查局循線查出，文章是從黃姓女子開始散布，其他人陸續轉發家長會、家族、百貨、宮廟等群組。

檢察官調查後認為，這篇文章內容，並沒有提到與疫情有關的病例數，或集體聚集現象，與處罰疫情謠言或不實訊息的構成不符，因此將北檢轄區的3名被告不起訴，另外黃女等10人則分別移轉由士林等地檢署偵辦。