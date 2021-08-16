前富驛酒店集團董事長侯尊中，涉嫌在擔任野柳度假村董事長時，將積欠公司1.4億元債務，不實記載為代王姓前負責人墊付款，事後侯欠債累計2億多元，又虛增公司資產，製作不實財報欺騙股東，台北地檢署原本不起訴，但台灣高檢署將全案發回北檢續查，北檢再度調查後，依《刑法》背信、《商業會計法》故意輸入不實等罪起訴侯尊中。

侯尊中是鋼鐵大廠侯家第二代，侯尊中的伯父是東和鋼鐵創辦人之一侯政廷，父親侯清波也曾在民國六○年代東和鋼鐵上市前，在第一線掌管開發、銷售業務，東鋼榮譽董事長侯貞雄是侯尊中的堂叔。

含著金湯匙出生的侯尊中，頂著美國南加大資訊研究所高學歷，沒有回台進入家族企業，反而選擇到當時才開放經濟改革的大陸創業。

侯尊中和新加坡富麗華集團（Furama）第二代黃偉耀合作，於2002年在北京成立第1家富驛酒店，2012年回台上櫃，股價一度衝破92元大關，但2017年3月富驛公司召開股東臨時會，爆發經營權之爭，侯尊中被撤換董事長職務，與堂妹侯嘉禎等人互控，衍生多起刑事、民事訴訟。

北檢調查認為，侯尊中失去富驛經營權後，指示資訊總監張哲緯，更改富驛酒店的官網登記聯絡地址、電話和e-mail，使富驛酒店收不到客戶聯繫資料。2015年，侯身兼野柳渡假村董事長，明知自己長期向野柳渡假村調度資金，欠債1億4710萬元，卻指示會計人員在公司應收款的摘要欄位登記成「代墊王姓前負責人」。

2016年底，侯欠債達2億480萬9797元，為掩飾犯行，虛增公司不動產、廠房及設備等資產1億多元，再大幅降低公司應收帳款為1.4億多元，對野柳渡假村造成損害，北檢依《刑法》背信、無故變更他人電磁紀錄等罪、《商業會計法》故意輸入不實等罪起訴侯尊中、張哲緯。