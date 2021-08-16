屏縣再傳日本腦炎確診個案，衛生局於個案居住地及工作地附近噴藥防治。（屏縣衛生局提供／林和生屏東傳真）

屏東縣再傳本土日本腦炎確診病例，居住屏東市六旬男性鐵工，發病日為8月7日，因發燒及頭痛等症狀至醫院就醫採檢通報，經疾病管制署實驗室檢驗，於15日確認感染日本腦炎，目前住院治療中，屏東加上此例已是今年第3例。

屏東縣衛生局副局長張秀君指出，在接獲通報後，立即啟動相關疫調，經查個案近期皆無旅遊史，於九如鄉工作的他，工作地附近有豬舍等高風險場所，防疫人員已至個案居住地及工作地周邊懸掛捕蚊，誘捕病媒蚊及噴藥等緊急防治措施，同時加強對附近民眾衛教宣導及適齡幼兒疫苗催注。

同時請衛生所加強宣導民眾盡量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府主管機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

依據疾管署監測資料顯示， 2016至2020年全國同期，僅分別於2016及2019年各發生1例確定病例數，以40歲以上成人較多，台灣每年5至10月為日本腦炎的流行季，其中6至7月為流行高峰。

日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為主，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

屏縣衛生局長施丞貴表示，預防日本腦炎最有效方法是接種疫苗，提醒民眾家中如有出生滿15個月以上幼兒，應至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。