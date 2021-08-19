日本沖繩縣宮古島市近期新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例數狂飆，數據超越馬來西亞，宮古島市長說，當地已成為全世界疫情最嚴重地區，呼籲觀光客別來。

日本地方媒體「沖繩時報」報導，沖繩縣正因嚴峻的疫情實施緊急事態宣言，其中宮古島市的疫情又特別突出，最近一週內每10萬人新增確診444.85例。

根據厚生勞動省檢疫所的世界疫情報告，從本月2日起的一週內，主要國家中疫情最嚴重的是馬來西亞，每10萬人新增確診403.4例；雖然無法單純直接比較，但宮古島市已經超越這個數字。

宮古島市長座喜味一幸昨天在記者會上說，宮古島市「已經成為全世界最嚴重的疫區」；對於近期當地觀光客人數增加，座喜味表示，當地疫情日漸嚴峻，希望大家在緊急事態宣言期間不要來島上觀光。

報導指出，宮古島市4月到7月的觀光客人數比去年同期增加12萬8700人，約成長57%；昨天有4名觀光客因確診正在島上旅館療養。

宮古島市官員說，島上部分不遵守防疫規定、照樣賣酒的餐廳造成疫情擴散，還說將會繼續要求餐廳提早打烊、禁止餐廳賣酒與提供卡拉ok服務等，並與沖繩縣政府合作在市內巡邏，要求業者遵守規定。