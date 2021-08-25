疫情造成世界動盪不安，改變人們以往自由自在的生活方式，現在音樂會就得以間隔座舉辦。柴可夫斯基小提琴大賽銀獎得主曾宇謙表示，他相信音樂能鼓舞人心，帶給人們美好和希望，近期他將再度演奏招牌曲目《流浪者之歌》，「在後疫情時代，反而跟觀眾有更深刻的互動，這對我來說，是另一種生活的切身體驗。」

薩拉沙泰是西班牙作曲家，對曾宇謙有特別意義，他在2009年獲得薩拉沙泰大獎金獎，2014年曾錄製薩拉沙泰專輯，此外，他的恩師亞倫．羅桑（Aaron Rosand），正是詮釋薩拉沙泰作品的佼佼者。

曾宇謙回顧恩師指導，這次重新演奏熟悉的曲目《流浪者之歌》和《卡門幻想曲》和，他表示，「在音樂的處理會更有自己的風格，技巧上、感情上都會有不同以往的展現。」

曾宇謙5歲開始學琴，14歲到美國寇蒂斯念書、參加國內外各種比賽，20歲拿下柴可夫斯基大賽銀獎，之後成為古典大廠DG專屬音樂家，展開世界各地的巡迴演出和飛行，成為職業小提琴家的路上，也有如薩拉沙泰《流浪者之歌》裡的旋律，多變豐富，蘊含著人生滋味。

演出將於9月25日、26日在台北國家音樂廳，10月10日、11日在台中國家歌劇院、11月7日在台南文化中心登場。