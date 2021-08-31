新北市議員葉元之體恤防疫人員辛勞，媒合台灣水木清華校友會於今（31日）捐贈板橋區各機關單位、市場自治會及獨居長輩乾洗手凝露及口罩等防疫物資。（板橋區公所提供）

新北市議員葉元之體恤防疫人員辛勞，媒合台灣水木清華校友會於今（31日）捐贈板橋區各機關單位、市場自治會及獨居長輩乾洗手凝露及口罩等防疫物資。（板橋區公所提供）

新冠肺炎疫情至今仍維持二級警戒，基層防疫人員每日持續進行防疫工作，新北市議員葉元之體恤防疫人員辛勞，媒合台灣水木清華校友會於今（31日）捐贈板橋區各機關單位、市場自治會及獨居長輩乾洗手凝露及口罩等防疫物資，以保護前線防疫人員健康，由板橋區長范姜坤火代表受贈並致贈感謝狀。

葉元之表示，第一線防疫人員在疫情期間扮演非常重要的角色，肩負防疫工作之重任，且防疫人員、市場攤商風險較高，以及獨居長輩物資較為不足，所以媒合台灣水木清華校友會，透過民間的力量提供防疫物資，希望為守護防疫人員健康盡一份棉薄心力，同時感謝所有防疫人員在疫情期間的付出，並成為支持防疫的力量。

台灣水木清華校友會此次的防疫物資包含1萬476瓶乾洗手凝露及20萬4000片口罩，會長朱長生表示，藉由與議員葉元之合作攜手分享物資，讓在進行防疫工作的同仁、攤商同時提升自我防護，以降低新冠肺炎的傳染風險，守護防疫人員，更是一份溫暖的關懷。

板橋區長范姜坤火表示，感謝議員葉元之及台灣水木清華校友會對於防疫的支援，提供物資讓前線防疫人員可無後顧之憂繼續打拼，保護第一線同仁全力執行各項防疫工作，藉此增強防疫人員之防線，富有愛心的表現證明民間力量是防疫的最大後盾，亦提醒市民朋友防疫勿鬆懈，持續遵守各項防疫措施，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，全民齊心攜手共度難關。