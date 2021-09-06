網友留言。(取自葉慶元臉書)

波蘭捐贈的40萬劑AZ疫苗於昨(5日)抵台，總統府發言人張惇涵表示，波蘭是繼立陶宛、斯洛伐克、捷克後，第四個捐贈疫苗予我的歐盟會員國。律師、國民黨考紀委員會主任委員葉慶元今(6日)直言，「莫非，我們的超前部署，就是一張嘴？」

波蘭贈送的疫苗抵台後，總統蔡英文在臉書上說，波蘭是繼立陶宛、斯洛伐克、捷克後，第四個宣布捐贈台灣疫苗的歐盟成員國，這些互助行動，不僅展現台波友好，也彰顯民主國家間相互扶持、共同抗疫的「善的循環」。

而近日也不只波蘭贈送疫苗，日本日前也宣布也再次贈與台灣AZ疫苗。葉慶元今在臉書指出，搞了半天，我們買的疫苗幾乎都沒到，大部份還是民間以及各國政府捐贈，再不然就是世界衛生組織的Covax平台分配給我們的。

因此葉慶元質疑，「莫非，我們的超前部署，就是一張嘴？」對此有網友則留言，「其實省了好多錢，我們政府很會理財」，葉則回「笑著笑著就哭了...」；另外其他網友說「本來就出一張嘴了啊」。