獅子會捐贈超音波防疫門，幫助雲林家扶防疫升級。（雲林家扶提供／張朝欣雲林傳真）

台中市世脊聯獅子會會長楊仁德，6日率獅友前往雲林縣北港鎮家扶服務處，捐贈零死角「超音波自動噴霧防疫門」，取代傳統酒精噴瓶手動清消，發揮高效能智慧防疫，讓前來服務處的家扶家庭更感安心。

雲林家扶副主委李萬吉感謝家扶總會副執行長劉國璋引薦防疫門給雲林家扶，並頒發感謝狀給台中市世脊聯獅子會會長楊仁德等人。劉國璋表示，雲林家扶北港服務處提供社區興力方案、茉莉閱讀苗圃活動、吉他才藝隊等多元課程，各項防疫措施不容忽視。

楊仁德說，這套設備含防疫地毯、微電感應器等，目前大多在公部門裝設使用，其實家扶提供多元服務、頻繁接觸服務對象，更需要提升防疫設備，所以才捐贈給家扶，不只能維護服務家庭來訪時的安全，也保障社工人員的安全。

楊仁德說明，只要走過零死角「超音波自動噴霧防疫門」，微波感應系統就會自動啟動噴灑霧狀電解抗菌消毒水，進行全身性上下完整的清消，降低接觸性染疫風險，做到高效能的防疫措施。