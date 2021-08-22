東港旅宿業者「鐵哥」羅博原熱愛騎單車，今年趁自行車旅遊年開設大鵬灣單車站、並推出單車漫遊小旅行，引領遊客慢慢探索屏東騎跡。（謝佳潾攝）

東港旅宿業者「鐵哥」羅博原熱愛騎單車，今年趁自行車旅遊年開設大鵬灣單車站、並推出單車漫遊小旅行，引領遊客慢慢探索屏東騎跡。（謝佳潾攝）

東港旅宿業者「鐵哥」羅博原熱愛騎單車，今年趁自行車旅遊年開設大鵬灣單車站、並推出單車漫遊小旅行，引領遊客慢慢探索屏東騎跡。（謝佳潾攝）

東港旅宿業者「鐵哥」羅博原熱愛騎單車，3年前返鄉開民宿時不僅以單車為主設計，還免費提供房客單車騎乘，甚至親自領騎遊東港，而今年他趁自行車旅遊年開設大鵬灣單車站並推出單車漫遊小旅行，引領遊客慢慢探索屏東騎跡。

羅博原2015年初碰自行車，隔年即開始參與各大賽事活動，一日北高、一日雙塔還曾參加過2次，是個不折不扣的競速自行車迷，因此當要照顧失智母親而返鄉創業時，便毅然決然開起以單車為主題的民宿，但也從此改變了騎乘習慣。

不同於其他民宿借單車給房客代步用，羅博原是希望房客能騎單車逛逛東港鎮，所以他還會很熱情地當起導遊、領騎遊東港，而他也在期間體驗到不同競速的慢速悠閒感。他的額外服務，不僅深受單車族喜愛，連外國遊客也喜歡照著他的介紹騎遊東港，甚至還騎到鄰近鄉鎮。

「屏東真的很適合騎自行車！」羅博原開心道，他的騎乘與領騎經驗告訴他，屏東有多適合發展單車旅遊，且觀光局將2021年訂為「自行車旅遊年」後所推出16條精選路線中，也有東港大鵬灣。

不料，他去年底發現，東港大鵬灣在BOT廠商退場後，遲遲沒有新廠商進駐提供單車租借服務，使得大鵬灣面臨「精選路線卻無車可騎」的窘境。為此，他頻頻與鵬管處互動，希望今年將大鵬灣單車站建置完成，藉自行車旅遊年好好推動大鵬灣的觀光。

而經一番努力後，他終於4月引進24台電力輔助腳踏車打造出大鵬灣單車站，而地點雖非在大鵬灣內、是在鎮內的大鵬灣大飯店，但也不失他的初衷，在本土疫情衝擊後，他還推出「大鵬灣」、「新潮綠廊之旅」2條單車漫遊路線，要讓大家看見屏東騎跡、驚喜無限。