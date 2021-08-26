蘭嶼達悟族黑潮勇士們26日下午在至善湖內划拼板舟，跟大家分享蘭嶼的拼板舟文化。（張亦惠攝）

黑潮勇士們26日下午從布袋小確幸沙灘上岸，拼板舟由吊車運至故宮南院。（張亦惠攝）

黑潮勇士們與縣長翁章梁（左三）、議員林緗亭（左一）及故宮南院處長彭子程（左二）合影。（張亦惠攝）

由蘭嶼達悟族黑潮勇士張世凱領航的團隊8月12日划拼板舟自台東長濱往北出發，經過台灣西岸，預計8月31到屏東大鵬灣完成環島夢想，26日下午團隊到故宮南院內的至善湖划拼板舟分享蘭嶼文化。張世凱說，環島目的除了向看見台灣導演齊柏林致敬外，也希望用蘭嶼精神為大家打氣。

黑潮勇士們26日下午從布袋小確幸沙灘上岸，拼板舟由吊車運至故宮南院，嘉義縣長翁章梁及國立故宮博物院南院處長彭子程在故宮南院至善湖畔歡迎他們，隨後在至善湖內划拼板舟，吸引許多遊客的目光。

張世凱是嘉義女婿，這艘3人座拼板舟是自蘭嶼取材在水上龍德村製作完成，環島的主要航行人員共有6人，都是蘭嶼人，一次3人輪流划接力環島。張世凱說，除蘭嶼人外也邀請全台各縣市民眾加入團隊，這次航程中還有一名團員是從小住在台北的蘭嶼人，為了解自己家鄉文化而加入。

環島過程是否遇到什麼困難？張世凱說，在台中、宜蘭兩處皆碰到三角浪，是較嚴峻的考驗，但團隊很穩定的應對而度過，前方無論是什麼浪都去面對，就是蘭嶼精神，現在疫情期間大家生活低迷，也要以此為大家打氣，看到拼板舟破浪激起大家的戰鬥力，讓台灣再起。

彭子程表示，當看到達悟勇士們以象徵文化傳承的拼板舟航行的新聞，立刻聯想到博物館也是典藏人類智慧的地方，蘭嶼人的鮮活的海洋文明如果在故宮南院的湖面上出現，不但是博物館分享文化的同一脈絡，也跨越了展覽館的限制，呈現文化的魅力。