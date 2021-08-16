大陸今公布前一日新增51例新冠肺炎確診病例，本土新增病例數終於下降至13例。不過，河南省商丘市虞城縣一名男子早前隱瞞曾與確診者有近距離無防護接觸，導致4名家人染疫。據商丘市紀委監委今凌晨通報，該縣8人因防疫不力被問責，其中副縣長陳富磊被撤職。

大陸國家衛健委公布，過去一日新增本地病例分別為江蘇、河南各6例，湖南1例；新增境外輸入病例雲南報告11例最多，其餘浙江、山東、廣東各5例，福建4例，北京、上海各2例，天津、山西、遼寧和黑龍江則各有1例。同日新增20例無症狀感染病例，3例本土個案由新疆報告。

今凌晨傳出消息，身兼河南省商丘市虞城縣疫情防控指揮部常務副總指揮、辦公室主任的陳富磊，被指對全縣疫情防控統籌協調不力，履行管理監督職責不到位，除被免除副縣長職務，同時被遭嚴重警告處分。同樣被免職的官員幹部還包括該縣衞健委主任徐志強、虞城縣人民醫院副院長王傳魁、虞城縣谷熟鎮黨委書記馬帥和，以及虞城縣谷熟鎮鎮長栗衞星，另3人則遭嚴重警告處分。