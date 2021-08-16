引發民進黨「黑道之亂」讓兼任黨主席的總統蔡英文震怒的民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因捲入黑幫、毒品案，被民進黨開除黨籍，由於趙介佑自今年4月被捕羈押迄今，其羈押期限將在本周五(20日)前期滿，預料台北地檢署可望將在本周偵結起訴趙介佑。

檢警調查，趙介佑有毒品等犯罪紀錄，是警方註記的北聯幫分子。警方去年底偵辦一起電信詐欺案，在北投、淡水查獲一群詐騙車手，追查發現幕後主嫌是趙介佑、陳威宇等人，趙負責招募車手提領贓款；陳則與詐團接洽，一年來經手約500多萬元贓款，趙從中抽取13％作為酬勞。

檢警發現，車手中有人兼差當「小蜜蜂」外送毒品，今年4月20日發動搜索，拘提趙介佑、陳威宇等4嫌到案，並在陳住處起獲600多包毒咖啡包，趙家也有少量K他命。趙否認販毒，檢察官認為他有勾串之虞，向法院聲押禁見獲准，經延押1次，羈押期限到本月20日期滿。

其實趙介佑爭議不斷，他被起底2018年間疑利用特權，在北投分局拍攝借提出來的友人吃便當，還上網打卡炫耀。今年還因販毒糾紛，遭自家幫派成員開槍示威；槍手最後在黑幫小弟的「排場」下，風光走進警局投案，讓警方顏面掃地，被稱為「北投之亂」。

據了解，檢察官曾要求警方移交趙的手機勘驗，因此檢察官除了調查趙販毒通聯之外，是否會一併調查釐清警方有無關說、包庇等情事，也備受各界關注。

北檢在疫情降為二級警戒後，日前曾提訊趙介佑，由於趙的4個月羈押期限將於本周屆滿，預料檢方將偵結起訴本案。

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