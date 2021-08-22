林姓、許姓通訊行員工，在2016年11月以公司帳號密碼登入電腦系統，侵佔3隻hTC手機，再透過郭姓中間人，利用「辦門號送手機」的優惠，找15名人頭申辦門號，直到申請人無力支付基本月租費，整起案件曝光。檢警查出某通訊行林、許2名員工、郭姓中間人以及1名人頭，分別依侵占罪、偽造文書、詐欺罪起訴4人。

2017年間，林男、許男所任職的通訊行門市，竄改電腦系統，製造出公司的hTC desire10 pro展示機已經銷賣出的假象，將手機佔為己有，林、許兩人聯手，與郭姓男子找來的人頭，假意申辦門號並將得來的手機轉賣，留下hTC、Samsung新款手機可拿走6000元，其他人再賺取獎金。

申請人依合約每月支付基本費，但有些申請人付不出錢，電信公司、通訊行發現異狀，追查得知林、許並未核對證件與本人，直接以郭男提供的資料受理申請，但林、許否認有竄改資料侵佔手機，更稱申請人本人到場才會辦理。但通訊行提供許的切結書，他坦承「為了業績、獎金，一時心生貪念，配合郭拿不明證明文件申辦門號」。

郭則稱，申請人都是缺錢，申辦門號就是要借錢，等於每月支付月租費，賣掉0元手機可以換現金，他則從中介紹通訊行的朋友，每人可賺得數百元佣金。

起訴書指出，林、許涉犯業務侵占、偽造文書以及詐欺等罪，另外郭姓中間人以及楊姓女子涉犯詐欺等罪，士林地檢署起訴4人。