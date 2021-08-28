這邊在做著心肺復甦，另一邊在進行止血、包紮、固定、搬運...臺胞們幾人一組，認真地練習著系列急救操作，額頭上滲出了汗珠。

8月24日至25日，由廣西南寧市台辦主辦，南寧市紅十字會、南寧市臺協協辦的南寧市關愛台商臺胞系列活動之急救醫療培訓在南寧市紅十字會備災救災服務中心會議室舉辦，在邕臺胞台商代表30人參加。

出席結業儀式的領導與參訓學員合影。(圖文來源/廣西南寧市台辦，倫俊芝)

為期2天的培訓過程中，學員們對紅十字運動知識、應急救護理念、常見意外傷害、常見急症的理論進行了學習，對心肺復甦、止血、包紮、固定、搬運等急救知識進行學習和實操，參加書面考試和實操考核，兩項考核合格後獲得頒授了紅十字救護員證。學員們表示，通過培訓，學到心肺復甦指南及搶救流程，提高了自救互救能力，在今後遇到緊急情況時，能最大限度減少傷殘、挽救生命。

南寧市委常委嚴麗萍出席了結業儀式並講話，她介紹，為了讓臺胞在南寧的學習、就業、創業、生活更加舒心便捷，融入感更強，南寧市在落實服務台胞讓他們安心、順心、信心、暖心的「四心工程」中，8月份連續一個月開展關愛台商臺胞系列活動，為臺胞辦好事、辦實事，此次培訓是其中一項內容之一，讓臺胞在掌握急救知識和技能的同時，弘揚崇尚人道理念、傳承博愛美德、踐行奉獻精神，希望在邕臺胞與南寧市民互勉互助，共同為和美家園與幸福生活添磚加瓦。

結業儀式現場。(圖文來源/廣西南寧市台辦，倫俊芝)

南寧市紅十字會黨組書記、常務副會長桂文志表示，通過對臺胞進行應急救護培訓，宣傳和普及急救知識與「人人學急救，急救為人人」的理念，紅十字會將繼續加強與台辦和臺協的合作，為臺胞做好服務工作，促進在邕臺胞健康工作生活。

廣西紅十字會救護訓練中心培訓師蒙如婳、陸新育是此次培訓班的授課講師。陸老師表示，這是他第一次專門為臺胞作急救醫療培訓授課，在授課過程中，感到臺胞學員很重視這次培訓，他們有較強的醫療急救意識，學習熱情高、態度認真，課間還積極向老師提問和交流。

臺胞莊衣庭參加了此次培訓並獲評為「優秀學員」，她表示，接到培訓通知就第一時間報名了，醫療急救課程對自己和家人都非常有用，以前雖然在臺灣也學過，但是有些操作比如急救包紮方法不太記得了，這次學習又加深了印象。發揚紅十字精神，「人人學急救，急救救人人」，感謝台辦臺協讓我們能參與這麼有意義的活動。

學員在進行分組練習。(圖文來源/廣西南寧市台辦，倫俊芝)

學員在進行考試。(圖文來源/廣西南寧市台辦，倫俊芝)

南寧市台辦主任何見霜介紹，近期南寧市開展了關愛台商臺胞系列活動，舉辦了健康知識系列講座、召開了服務台商臺胞懇談會、印製《服務台胞法律知識手冊》、開展涉臺糾紛調處服務月等活動，系列為臺胞紓難解困的舉措廣獲好評。