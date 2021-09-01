日本東京奧運已於8月閉幕，不過東京奧運暨帕運組織委員會昨天公布，進行撤收工作時，不慎誤丟3萬多枚全新口罩等COVID-19醫療用品，價值約500萬日圓。
日本放送協會（NHK）報導，東京奧運與帕運各個比賽場地都備有口罩等醫療用品，但東奧因幾乎所有的比賽都採無觀眾閉門賽，這些醫療用品沒有用到，組委會原本打算贈送給醫療機構。
不過組委會昨天說，東奧在進行撤收工作時，不慎把9個賽場準備的口罩與防護衣等COVID-19（2019冠狀病毒疾病）醫療用品丟棄，具體丟棄物品包括3萬3000枚口罩、醫療用防護衣3420件、消毒藥物380瓶，總計價值約500萬日圓（約新台幣127萬元）。
組委會表示，這是因為沒有馬上找到贈送的醫療機關，也沒有事先安排好從賽場收起來後暫時存放的場地。對此事非常抱歉，帕運已確認好保管場地，將努力避免重蹈覆轍。
不過週刊文春報導，在組委會昨天開記者會說明前便已接獲東奧工作人員投訴，指在進行撤收工作時，現場長官交代把全新的醫療用品拿去丟掉，並不是誤丟，還有工作人員詢問是否該捐贈，但長官不予理會。
報導說，該刊於8月30日詢問組委會相關回應，但組委會沒有回應，反而昨天突然開記者會說是誤丟。
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