Sony今（7日）正式在台發表了全新「玩美合手」旗艦機Xperia 5 III，延續搭載了三鏡頭四焦段、潛望式望遠變焦鏡頭、Photo Pro專業拍照模式，更提供精準快速的自動對焦及物件追蹤對焦功能以外，更採用了高通驍龍888 5G處理器、4500mAh大電池，配上120Hz螢幕更新率的螢幕、360空間模擬音效及遊戲增強器，但機身卻僅6.1吋、168g，以更合手感的方式打造。

全新Sony的Xperia 5 III，將推出「鏡綠」、「鏡黑」、「鏡粉」共3色、8GB／256GB版本，定價2萬9990元，預計10日起早上10點開放預購。（Sony提供）

此次全新Sony的Xperia 5 III，將推出「鏡綠」、「鏡黑」、「鏡粉」共3色、8GB／256GB版本，定價2萬9990元，預計10日起早上10點開放預購，14日前至指定通路預購即享Sony真無線重低音耳機，再加贈原廠配件購物金1500元或配件購物組，15日起開跑上市首購活動，10日31日前至指定通路購機，送Sony真無線重低音耳機，至Sony Store直營店、Sony台灣官方購物網站購買，就送Sony藍牙喇叭、500元超商禮物卡；另24日起與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信攜手推出優惠資費方案。