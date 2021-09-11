行政院將在10月初上路「五倍券」，當大家還盼望發現金，不要拿紙本時，南投竹山克明宮11日霸氣表示，17日中秋連續假期，開放民眾來向神明擲筊，若連續3個聖杯可獲「平安助福金」6000元，目前已有多名事業成功善心人士合捐180萬元，預計可讓300名民眾借金，人神約定最遲要在1年內還金，被視為神明版的「五倍券」，比政府搶先開跑。

「這裡的神明版振興券領現金！」竹山克明宮管理委員會主委楊非武表示，克明宮主祀關聖帝君，神威顯赫，香火鼎盛，是竹山鎮重要的信仰中心之一，近來因疫情衝擊，很多人生計受影響，當地多名事業有成的善心人士，共捐出180萬元，不只民眾求「平安助福金」，要選縣長、立委、縣議員，要為民服務的人也都可以來求神明祝福。

楊非武說，17日起舉行的「平安助福金」，民眾來廟裡擲筊，如果獲得3個聖杯，就能借金6000元，為民眾娶妻生子、創業、醫療、工作、家計，提供一點「助福」。

「平安助福金」不設定縣市、對象，大家都可以來求金，楊非武表示，神明版「振興券」 剛好選在中秋連續假期，總計180萬元預計可以幫助300人，如有人再加碼還金，可以繼續循環提供借金。

克明宮指出，擲3個聖杯成功借金6000元的民眾，人神約定最慢1年內要來還金，但如果生計困難或疾病所苦，廟方並不會強求追討，神明抱持祝福的心，希望他早日自力更生。

但是如果因獲得神明助福金而做生意成功，或創業順利也可以加碼還金，將這個助福繼續延續給其他人。

選舉快到了，楊非武說，不管要選縣長、立委或是縣議員，也都可以來向神明祈福，希望幫助他在未來仕途順利，幫助克服困難。